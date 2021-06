Quanti mesi abbiamo passato tra congetture, previsioni e date fake in merito all’arrivo de La Casa di Carta season 5. Dopo tutte queste traversie, finalmente La Casa di Carta 5 è pronta e a breve tutti potremo assistere ai nuovi episodi! Tuttavia qualcosa non è piaciuto ai fan. Scopriamolo insieme e vediamo perché forse poteva essere evitato questo malcontento. Ecco tutti i dettagli.

La Casa di Carta 5: l’annuncio che ha fatto impazzire il mondo

Era il 24 maggio quando, su tutte le piattaforme social più famose, Netflix pubblicò l’annuncio che fece impazzire il mondo: la data di uscita de La Casa di Carta 5. Attesissima ormai da mesi, a causa del ritardo per lo scoppio della pandemia da Covid-19, ha davvero reso felici tutti i fan.

Cosa non è piaciuto ai più: la voce dei fan

Tuttavia qualcosa non è piaciuto a chi aspettava da mesi questa notizia. Sì, perché purtroppo la decisione della produzione, almeno per quanto è stato ufficialmente comunicato, è stata quella di dividere la pubblicazione degli episodi sulla piattaforma Netflix in due parti.

Li abbiamo accompagnati con il fiato sospeso per quattro stagioni e ora eccoci qua. #LCDP: Parte 5, Volume 1 dal 3 settembre. Volume 2 dal 3 dicembre. pic.twitter.com/AZMZQWlHwk — Netflix Italia (@NetflixIT) May 24, 2021

Era proprio necessario? Dopo mesi e mesi di attesa, il pubblico si aspettava di poter godere dei nuovi episodi de La Casa di Carta 5 finalmente senza interruzioni. Al contrario, siccome, come ben sappiamo, 5 episodi di una serie TV di questo calibro si finiscono in un batter d’occhio, ci saranno altri 2 mesi di attesa prima del gran finale.

Esattamente, avete capito bene. Ormai tutti sanno che la quinta stagione de La Casa di Carta 5 sarà anche l’ultima. Addio quindi al Professore, a Tokyo, a Rio, a Denver e a tutto il resto della banda.

La data di uscita dei nuovi episodi de La Casa di Carta 5

In sostanza La Casa di Carta 5 sarà composta da ben 10 episodi. I primi 5 saranno disponibili agli abbonati su Netflix dal 3 settembre 2021. La seconda parte invece, composta dagli ultimi 5 episodi, verrà pubblicata il 3 dicembre 2021.

Meno male che quest’estate i fan più incalliti potranno distrarre l’attesa con l’evento La Casa di Carta: The Experience. Un’iniziativa firmata Netflix e Fever che farà vivere un’esperienza davvero emozionante a tutti coloro che vi parteciperanno.