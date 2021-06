Durante lo scorso grande evento, Huawei ha mostrato ufficialmente al mondo HarmonyOS 2.0. Il nuovo sistema operativo proprietario prenderà il posto di Android e della EMUI 11 su tutti i device del produttore.

In attesa di poter ammirare la nuova famiglia P50, i primi device che sfrutteranno nativamente HarmonyOS, Huawei ha dato il via all’aggiornamento sui propri device. Durante il keynote è stato comunicato che l’update procederà a scaglioni e sarà possibile provare le novità con una versione open beta.

Da allora è passato del tempo, quindi i primi device che hanno provato la versione beta ora potranno ricevere la versione stabile. Di conseguenza, il programma beta si sta aprendo per nuovi smartphone che possono iniziare a testare le novità.

Huawei rilascia HarmonyOS per tanti nuovi device

Attualmente, HarmonyOS è disponibile in versione stabile per i seguenti 18 dispositivi:

PORSCHE DESIGN Mate40 RS Mate40 Pro+ Mate40 Pro Mate40 Mate40 E Mate X2 P40 Pro+ P40 Pro P40 P40 4G PORSCHE DESIGN Mate30 RS Mate30 Pro 5G Mate30 E Pro 5G Mate30 Pro Mate30 5G Mate30 MatePad Pro 5G MatePad Pro

Huawei inoltre ha avviato la fase di open beta per altri 17 dispositivi:

P30 Pro P30 Mate X Mate20 X 5G nova 5 Pro nova 5i Pro nova 5 nova 5z MediaPad M6 10.8-inch MediaPad M6 8.4-inch MediaPad M6 Turbo nova 8 Pro 5G nova 8 nova 7 Pro 5G nova 7 5G nova 6 5G nova 6

Ricordiamo che al momento, HarmonyOS 2.0 in versione stabile e open beta è disponile esclusivamente per il mercato Cinese. Il produttore non ha rivelato i propri piani per gli altri mercati, quindi non resta che attendere l’arrivo di maggiori dettagli.