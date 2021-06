Secondo diverse fonti, il lancio della prossima generazione di dispositivi foldable di Samsung è previsto per il 27 agosto, data in cui inizierà la distribuzione ai consumatori di Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Per quanto riguarda invece la data di presentazione, si vocifera che possa essere all’interno di un evento Unpacked del 3 agosto 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Samsung triplica la produzione dei nuovi foldable

Il produttore sudcoreano ha ovviamente già dato il via alla produzione di questi due smartphone, e sembra che i numeri di produzione siano piuttosto elevati. Gli ordini di produzione di massa sia per il Galaxy Z Fold 3 che per lo Z Flip 3, dovrebbero corrispondere ad un numero compreso tra le 50.000 e le 70.000 unità al giorno di ogni dispositivo. Questo dato è sbalorditivo perché è molto più alto dei numeri prodotti per i modelli precedenti.

Si dice che Samsung abbia intenzione di produrre un totale di 7 milioni di unità per questi dispositivi, e per questo motivo avrebbe deciso quest’anno di iniziare la produzione in anticipo, così da arrivare pronti al momento del lancio.

Per dare un metro di paragone, dei precedenti modelli con display pieghevole di Samsung, sono stati prodotte solamente tra 1 e 2 milioni di unità. Non vediamo l’ora del prossimo 3 agosto 2021 per scoprire con i nostri occhi i nuovi foldable del colosso sud coreano.