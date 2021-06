CoopVoce con le tre EVO batte Kena e ho. Mobile, si parte da 4 euro

Grande attenzione durante gli ultimi anni è stata affidata ai famosi gestori virtuali, quelli che prima nessuno prendeva in esame. Tutti gli utenti che infatti avevano bisogno di un nuovo provider andavano solo su quelli più blasonati, i quali oggigiorno continuano a tenere banco ma in maniera minore.

Di certo proprio i gestori virtuali stanno migliorando sotto tantissimi punti di vista, come può dimostrare ampiamente CoopVoce. Il noto gestore che opera in Italia fin dal 2007 è riuscito finalmente a trovare il giusto metodo e la giusta strategia per portare quanti più utenti dalla sua parte. Le sue offerte sono diventate tra le più ricercate in assoluto, cosa che invece in passato non accadeva. Attualmente sul sito ufficiale ci sono delle opportunità che CoopVoce terrà ancora attive almeno fino alla fine del mese. Si tratta di tre offerte molto interessanti che partono da 4,50 € al mese.

CoopVoce: le tre offerte della linea EVO possono battere tutti, eccole

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS