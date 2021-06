CoopVoce mira ai primi posti grazie alle sue offerte EVO da 4 euro al mese

Non ci sono limiti quando si parla dei gestori mobili, i quali ormai fanno a gara a chi offre di più al prezzo minimo disponibile. Soprattutto i gestori virtuali starebbero rubando la scena alle grandi realtà proponendo prezzi incredibili con contenuti estremamente generosi.

Uno dei gestori di cui ormai il pubblico si fida ciecamente è poi CoopVoce, provider che è stato in grado di rialzarsi rapidamente. I suoi contenuti infatti non soddisfavano molto il pubblico, il quale richiedeva di più nonostante i prezzi fossero bassi. Ad oggi proprio i contenuti sono stati aumentati ed adeguati a quelli della concorrenza, la quale però non regge il passo sotto il punto di vista dell’affidabilità. In molti riferiscono di aver sottoscritto una promo di CoopVoce e di non aver trovato brutte sorprese in seguito. Ora sul sito ufficiale poi ci sono tre offerte di altissimo livello disponibili a partire da 4,50 € al mese per sempre.

CoopVoce: le offerte EVO sono ancora disponibili sul sito ufficiale

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS