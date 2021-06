Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+: non perdete il robot aspirapolvere a meno di 250 euro

Conto alla rovescia per l’arrivo dei saldi su AliExpress. Dal 21 giugno sulla piattaforma approderanno una serie di offerte dedicate ai prodotti tech e non solo, che vi permetteranno di risparmiare notevolmente. Ad aprire la lunga lista di sconti vi è il famoso robot aspirapolvere nonché Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+. Grazie a questo sarà possibile spazzare e lavare i pavimenti con facilità e in completa autonomia.

Quando si parla di Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ si fa riferimento ad un dispositivo semplice ma ottimale, così come tutti i prodotti del brand cinese. Ciò che però contraddistingue questo aspirapolvere è la doppia fotocamera che comprende un sensore ToF: trattasi di un modulo capace di rilevare con precisione le caratteristiche dell’ambiente grazie alle sue capacità di riconoscimento 3D. Ma non finisce qui, perché tra le caratteristiche del robot aspirapolvere vi è una potenza di aspirazione di 3.000 PA, una capiente batteria da 5.200 mAh (fino a 180 minuti di autonomia) e un contenitore per la polvere da 550 ml, mentre quello per l’acqua raggiunge i 250 ml.