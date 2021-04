Yeedi 2 Hybrid è un recente robot aspirapolvere, definito 2-in-1, in quanto in grado di aspirare e di lavare i pavimenti in contemporanea, grazie alla presenza di straccio e serbatoio ove posizionare l’acqua per il lavaggio.

In un mondo sempre più fornito di modelli di alto livello, lo Yeedi 2 Hybrid si contraddistingue per la tecnologia di navigazione SLAM, la quale permette una precisa mappatura dell’ambiente in cui è stato posizionato, permettendo la selezione delle stanze, la personalizzazione e la scelta di zone protette.

Tutto questo risulta essere fruibile direttamente dall’applicazione ufficiale di Yeedi, disponibile gratuitamente; oltre alla visualizzazione della mappa della casa, l’utente potrà scegliere le aree dove avviare la pulizia, personalizzare le attività, programmare l’avvio automatico (in giorni della settimana o momenti della giornata) e tantissimo altro ancora.

Yeedi 2 Hybrid: le funzioni principali

La funzione principale di Yeedi 2 Hybrid è sicuramente il suo essere 2-in-1, ovvero possibilità di lavare ed aspirare in contemporanea. La potenza massima di aspirazione raggiunge i 2500 PA, con tre differenti “velocità” selezionabili; il serbatoio ove posizionare l’acqua, invece, è di circa 240ml, più che sufficiente per lavare ambienti particolarmente grandi.

Tutta la sporcizia verrà raccolta in un’altra vaschetta, da 430ml, non dovrà essere svuotata troppo spesso, la capienza è ottima per un utilizzo anche nel corso di un’intera settimana.

Le ultime caratteristiche importanti passano per le dimensioni relativamente ridotte, ha uno spessore di soli 7,7 centimetri, con ruote molto potenti in grado di superare anche piccoli dislivelli nella casa. Nonché chiaramente per una batteria da 5200mAH decisamente capiente, in grado di durare per 200 minuti con singola ricarica, e pulire all’incirca 200 metri quadrati. Come tutti i robot aspirapolvere, anche lo Yeedi 2 Hybrid, potrà decidere di tornare alla base di ricarica, interrompendo la pulizia nel caso non avesse carica sufficiente per terminarla, per riprendere in un secondo momento.

