WhatsApp potrebbe incominciare una vera e propria rivoluzione. Infatti, pare che la nota app di messaggistica istantanea stia per portare un aggiornamento nuovo, e pare che la conferma di quest’ultimo sia arrivata direttamente Mark Zuckerberg, che ha anche diffuso la notizia in un’intervista al noto portale inerente alle notizie dell’app, ossia WABetaInfo.

Il proprietario del social network Facebook ha fatto sapere che entro questa estate tutti avranno la possibilità di usare WhatsApp su quattro device differenti. Ci sono altre novità interessanti, come ad esempio il Disappearing Mode e il View Once. La prima è utile per l’eliminazione dei messaggi ricevuti e inviati entro le 24 ore e i 7 giorni. La seconda, invece, servirà per visualizzare i media e farli scomparire subito dopo.

WhatsApp: l’aggiornamento sta arrivando su tutti gli smartphone

Come ha detto nell’intervista citata poc’anzi, Zuckerberg pare che abbia confermato il nuovo supporto multi-dispositivo, il quale non andrà in nessun modo ad infierire sulla crittografia end-to-end, la quale va a proteggere i messaggi tra due dispositivi che sono in comunicazione tra di loro.

Inoltre, Zuckerberg ha anche detto che “È stata una grande sfida tecnica far sincronizzare correttamente i messaggi e i contenuti su tutti i dispositivi configurati, anche quando la batteria del telefono si scarica, ma abbiamo risolto questo problema e non vediamo l’ora di lanciare l’aggiornamento”.

Il tempo che intercorrerà tra le dichiarazioni di Zuckerberg e la messa in atto di ciò che ha annunciato non sarà tanto. Questo perché la rivalità con Telegram è molto viva, soprattutto perché quest’ultima ha già implementato nel suo servizio delle funzioni che WhatsApp deve ancora tutt’oggi implementare o che ha aggiunte da poco.