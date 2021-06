Durante queste ore, WindTre sta proponendo 100 Giga, minuti e 200 SMS con l’offerta tariffaria WindTre GO 100 Star Plus, attivabile da alcuni ex clienti dell’operatore che ricevono l’apposito SMS winback.

Per sottoscrivere l’offerta in questione, dopo aver ricevuto il messaggio di WindTre bisogna recarsi presso un negozio aderente. Il costo di attivazione è gratuito, come anche quello della nuova SIM che risulta infatti in promozione. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Torna in WindTre con la Go 100 Star Plus

WindTre GO 100 Star Plus offre nel dettaglio un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 4G+ al costo di 7,99 euro al mese su credito residuo. Per coloro a cui non viene inviato alcun SMS, si segnala che direttamente online e presso i negozi aderenti sono disponibili altre offerte sempre della gamma WindTre GO, ma sottoscrivibili soltanto con portabilità del numero da determinati operatori.

Ecco il messaggio che sta inviando l’operatore: “100GIGA, minuti illimitati e 200SMS a 7.99E/mese con la Top Quality Network di WINDTRE: SE NON LA PROVI NON CI CREDI! Attivazione GRATIS e SIM 0E nei nostri negozi entro il 21/06. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e privacy su windtre.it/go100splus“. Una volta terminati gli SMS inclusi, il cliente WindTre potrà continuare a inviare messaggi al prezzo di 29 centesimi di euro ciascuno.

Se invece si consuma il bundle dati prima del rinnovo, per continuare a navigare in internet bisognerà sostenere un costo di 99 centesimi di euro al giorno per 1 Giga di traffico dati, utilizzabile fino alle 23:59 dello stesso giorno. Nel caso in cui il cliente usufruisca dell’intero Giga prima dell’orario indicato, la connessione internet viene bloccata fino al giorno successivo.