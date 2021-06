All’inizio di giugno Samsung ha promesso di risolvere un importante bug del software degli smartphone della serie Galaxy S21 che provoca lag durante l’utilizzo della fotocamera e sembra che ora finalmente ci siamo.

Nelle ultime ore infatti, è stato avvistato un nuovo aggiornamento, il terzo di questo mese, in Corea del Sud, Germania e Thailandia e porta il firmware alla versione G99xxXXU3AUF6. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung sta per lanciare un nuovo aggiornamento, il terzo del mese

Il fatto che il firmware sia già arrivato in Europa è una notizia positiva anche per i Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra italiani, che dovrebbero cominciare a riceverlo già nel corso dei prossimi giorni. D’altronde si tratta di un aggiornamento molto importante, in quanto porta con sé anche altri miglioramenti oltre a quello già citato.

Il principale riguarda l’eliminazione dei problemi di surriscaldamento lamentati da diversi possessori degli smartphone, ma oltre a questo troviamo anche miglioramenti alla qualità delle videochiamate e la possibilità di scannerizzare i codici QR direttamente dalle foto presenti in galleria.

Come detto poco sopra, l’aggiornamento è ancora in fase di distribuzione e non ha raggiunto tutti i mercati: occorrerà attendere ancora qualche giorno prima di poter provare i benefici con mano sui modelli venduti nel nostro mercato. Non ci resta quindi che attendere ancora un po’ di tempo per poterlo scaricare ed installare sul nostro dispositivo.