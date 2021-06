L’evento Galaxy Unpacked del 3 agosto 2021 sarà molto ricco per Samsung. Il produttore coreano infatti presenterà quasi certamente i nuovi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Tuttavia, gli smartphone pieghevoli non saranno i soli protagonisti del keynote.

Nel corso della conferenza infatti, arriverà anche una nuova colorazione per le Galaxy Buds Pro. Le cuffie rappresentano un modello di fascia altissima di auricolari true wireless. Il lancio ufficiale è avvenuto lo scorso anno nei colori Phantom Black, Phantom Silver e Phantom Violet.

Il produttore coreano ha deciso che i tempi erano maturi per presentare anche la colorazione bianca, tanto attesa dagli utenti. Il nome del nuovo colore potrebbe essere Phantom White, ma al momento non si hanno certezze in merito.

Le Samsung Galaxy Buds Pro si tingono di bianco

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il leaker SnoopyTech che ha mostrato anche i primi render. Si tratta di immagini di alta qualità che difficilmente sono state realizzate per scherzo.

Guardandole sembrano proprio dei render interni destinati a pubblicizzare il device. Purtroppo il leaker non ha indicato quando Samsung ha intenzione di presentare questi auricolari. Considerando le ultime informazioni trapelate, il produttore potrebbe tenere una conferenza durante il MWC 2021 per presentare i nuovi Galaxy Watch 4.

Sembra improbabile che le Galaxy Buds Pro verranno affiancate al lancio degli smartwatch, quindi per esclusione, l’evento più probabile per il lancio è proprio il Galaxy Unpacked. L’evento di agosto potrebbe permettere un maggiore tempo a disposizione per dedicarsi con cura agli auricolari. Non resta quindi che attendere maggiori dettagli a riguardo che certamente non tarderanno ad arrivare.