Samsung terrà un grande evento nei prossimi mesi per lanciare gli attesissimi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Il produttore coreano sta lavorando per ultimare i due smartphone pieghevoli e presentarli ufficialmente al pubblico.

Il lancio avverrà certamente durate un Galaxy Unpacked, un evento speciale per Samsung. Grazie ad alcune nuove indiscrezioni, possiamo svelare quella che potrebbe essere la data di questo keynote.

Secondo Max Weinbach,figura di rilievo di Android Police, l’evento Galaxy Unpacked si terrà il prossimo 3 agosto. Inoltre, gli smartphone pieghevoli non saranno gli unici dispositivi che verranno annunciati nel corso della presentazione.

On 8/3 2 3s will be released with 2 4s as well