Samsung sta pianificando il lancio di quattro nuovi device. I primi due rappresenteranno la nuova generazione di smartphone pieghevoli dell’azienda mentre i restanti due apparterranno alla famiglia Galaxy Watch 4.

Secondo alcune precedenti indiscrezioni, i nuovi dispositivi saranno lanciati durante l’evento Galaxy Unpacked previsto per il 3 agosto 2021. Tuttavia, il noto leaker Ice Universe sostiene che Samsung potrebbe anticipare il lancio.

Il brand infatti potrebbe sfruttare la visibilità del MWC 2021 per tenere un evento il 28 giugno. La fiera elettronica di Barcellona è stata spostata dalla classica data di marzo per favorire lo svolgimento in presenza, sempre nel rispetto delle norme sanitarie.

Samsung sembra intenzionata ad anticipare il lancio della famiglia Galaxy Watch 4

The new OS after Wear OS integrates Tizen OS — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2021

Nonostante il MWC 2021 si svolgerà in presenza, Samsung ha confermato che parteciperà online per garantire la sicurezza dei propri dipendenti ed evitare spostamenti internazionali. L’evento virtuale sarà incentrato sui Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch Active 4 e non solo.

Secondo quanto trapelato, gli smartwatch saranno caratterizzati da una cassa in titanio con bordi estremamente sottili. Inoltre Samsung ha scelto di utilizzare un SoC di nuova concezione realizzato con processo produttivo a 5nm.

Ampio spazio sarà garantito anche al sistema operativo Wear OS che deriva direttamente da Tizen OS. Infatti Google ha scelto di affidarsi al produttore coreano per rivoluzionare il sistema per i wearable.

Quasi certamente Samsung lancerà due varanti per Galaxy Watch 4, la prima avrà una cassa da 42mm mentre la seconda da 46mm. Anche il Galaxy Watch Active 4 avrà due varianti con dimensioni da 40mm e 42mm.