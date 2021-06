OPPO ha presentato i nuovi auricolari Enco Free2. Le cuffie true-wireless sono nate dalla collaborazione con Dynaudio e sono pensate per garantire un audio cristallino in ogni condizione di utilizzo.

Grazie al sistema di cancellazione del rumore avanzata è possibile isolare i rumori di fondo e permettere l’ascolto esclusivamente della musica o delle chiamate in corso. Inoltre, la connettività è garantita dal Bluetooth 5.2 che permette di ottenere una grande stabilità del segnale.

Il lancio è stato accolto con entusiasmo da Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, che ha commentato: “OPPO Enco Free2 e OPPO Enco Buds riflettono il costante lavoro di ricerca e innovazione che da sempre ci contraddistingue, con l’obiettivo finale di offrire device al passo con i tempi, in grado di soddisfare le nuove esigenze dei consumatori, sempre più dinamici e connessi“.

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore di OPPO Enco Free2 è rivoluzionaria. Gli auricolari sono in grado di ottimizzare in modo la soppressione del rumore modulando la frequenza dei suoni e adattandola al canale uditivo di ciascun utente. Inoltre, il chip ANC avanzato permette di cancellare rumori fino a 42dB.

Grazie alla funzione Triple-Mic la voce sarà sempre catturata in modo perfetto, anche in ambienti rumorosi, per consentire una conversazione senza interferenze. Un altro elemento da non trascurare è il design elegante grazie ad un particolare rivestimento che conferisce un aspetto lucido e metallico.

Infine, la batteria permette fino a 30 ore di riproduzione musicale. Il prezzo di lancio di OPPO Enco Free2 per il mercato italiano è di 129,90 euro. Gli auricolari saranno disponibili sia su Amazon che nei principali negozi di elettronica.