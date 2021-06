Smartphone di valore: quando il datato potrebbe farci diventare ricchi

Nella casa di ognuno di noi, molto spesso si nascondono degli oggetti preziosi e dimenticati che, se ritrovati, potrebbero rivoluzionarci il portafoglio. Primi fra tutti vi sono gli smartphone di valore, molti dei quali possono arrivare addirittura ai 1000 euro.

Che sia Huawei, Samsung oppure Apple, la possibilità di imbattersi nella fortuna non è poi così bassa. Tra i modelli più ricercati dai collezionisti sfegatati troviamo:

Nokia 3310

Nel 2000 giungeva quello che ad oggi è conosciuto come “l’indistruttibile”: il Nokia 3310. Il motivo di tale nomina è anche dovuto alla sua batteria, che infatti può durare anche 4/5 giorni. L’ulteriore cavallo di battaglia di tale smartphone di valore è anche il videogioco Snake: nella prima versione in assoluto. Attualmente il valore di mercato è di 40 euro ma, se conservato in buone condizioni, può arrivare anche a 150 euro.

Mobira Senator

Prodotto da Nokia nel 1981, questo smartphone di valore molto simile ad una radio, è una vera e propria fortuna. Grazie alle sue dimensioni atipiche, ora il suo valore di mercato si aggira intorno ai 1000 euro.

Ericsson T28

Non possiamo dimenticarci il famosissimo Ericsson T28, fratello maggiore del T20, il quale ad oggi può essere venduto anche a 100 euro.

Apple iPhone 2G

iPhone 3G fu il primo modello realizzato da Apple, e proprio per questa ragione oggi il suo valore di mercato può arrivare a 300 euro o addirittura a 1000 euro.

Motorola DynaTAC 8000x

Di questo smartphone di valore, ne sono stati venduti solamente 300.000 modelli in tutto il mondo. Ciò lo rende piuttosto raro, con un valore che supera addirittura i 1000 euro.