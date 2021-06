Bennet prova a chiudere la porta in faccia alle dirette concorrenti del mercato della telefonia mobile, con il lancio di una campagna promozionale che convince al 100% per la qualità e la varietà degli sconti posti a disposizione degli utenti italiani.

A differenza di quanto visto in passato da Euronics o Trony, in questo caso gli acquisti sono effettuabili ovunque sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono integralmente commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location, e nella maggior parte dei casi con garanzia di 24 mesi.

Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un nuovo canale Telegram interamente dedicato, lo potete trovare in esclusiva a questo link.

Bennet: le nuove offerte sono per voi molto invitanti

Il prodotto su cui il volantino Bennet si basa quasi integralmente è l’Apple iPhone 12, il top di gamma più richiesto degli ultimi mesi, da poco lanciato sul mercato nazionale, e caratterizzato da prestazioni molto interessanti. Il prezzo finale è ancora elevato, ma risulta essere leggermente più baso del listino originario, oggi saranno infatti necessari 799 euro per il suo acquisto.

Coloro che vorranno sempre restare in seno ad Apple, ma saranno disposti a spendere cifre inferiori, dovranno accontentarsi dell’Apple iPhone 11, un prodotto ugualmente molto interessante, attualmente in vendita a 599 euro, ed impreziosito da buone prestazioni, nonché specifiche tecniche di alto livello. Non mancano occasioni legate al mondo Android ugualmente da non perdere, ma per scoprirle vi rimandiamo direttamente alle pagine del volantino Bennet che potete trovare elencate nell’articolo.