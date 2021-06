I prezzi disponibili da Unieuro sono tra i più bassi del periodo, garantendo difatti all’utente la possibilità di godere di un risparmio unico nel proprio genere, senza essere mai costretto a troppe rinunce in merito alla qualità dei prodotti da scegliere o da acquistare.

Il volantino non presenta limitazioni territoriali, né di scorte disponibili, in altre parole il cliente potrà recarsi dove vorrà, anche teoricamente negli ultimi giorni di validità della campagna stessa. Gli acquisti, se interessati, potranno essere effettuati direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, con spedizione gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: queste sono le offerte da non perdere

Le migliori offerte del volantino Unieuro partono dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, gli utenti si ritrovano difatti a poter accedere a Galaxy S21 Ultra 5G a 1099 euro, passando poi per Apple iPhone 11 in vendita a 679 euro, oppure i leggermente più datati Oppo Find X3 Neo acquistabile a 699 euro e Asus ZenFone 7 Pro a 559 euro.

Volendo infine puntare direttamente sulla fascia intermedia, quindi con una spesa non superiore ai 459 euro, ecco arrivare Xiaomi Redmi 9T, Oppo A73, Redmi Note 9, Find X3 Lite e Mi 10T Pro. Le occasioni chiaramente non terminano qui, nel volantino Unieuro si trovano tantissimi altri prezzi interessanti che vi permetteranno di spendere molto meno del previsto, per questo motivo vi consigliamo di aprire quanto prima le pagine che abbiamo integrato qui sotto, scoprendo i singoli sconti pensati per voi.