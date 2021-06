Da ieri 11 giugno fino al prossimo 30 giugno 2021, salvo eventuali proroghe, i nuovi clienti ho. Mobile che provengono da alcuni determinati operatori, potranno attivare l’offerta ricaricabile ho. 5,99 Summer Edition a 5,99 euro al mese.

E’ previsto un costo di attivazione di 0 euro anziché 29 euro. Il costo standard della nuova SIM ricaricabile è di 0,99 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta.

ho.Mobile: arriva l’offerta estiva a meno di 6 euro al mese

L’offerta ho. 5,99 Summer Edition prevede ogni mese un pacchetto di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G con velocità massima fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload a 5,99 euro al mese. Per acquistare l’offerta ho. 5,99 Summer Edition il nuovo cliente ho. Mobile dovrà pagare il costo della SIM di 0,99 euro e una prima ricarica minima di almeno 6 euro da cui sarà scalato il costo dell’offerta.

L’offerta è attivabile anche online con spedizione a domicilio o ritiro nelle edicole convenzionate con una spesa iniziale di 6,99 euro che comprende il primo mese dell’offerta oltre il costo della nuova SIM ricaricabile ho. Mobile. ho. Mobile, operatore virtuale gestito da VEI società controllata al 100% da Vodafone, quindi ha deciso di riaprire in commercializzazione l’offerta tariffaria ricaricabile a 5,99 euro al mese con minuti illimitati, sms illimitati e 50 Giga di traffico internet se si proviene da alcuni determinati operatori.

L’offerta ho. 5,99 Summer Edition è rivolta ai nuovi clienti provenienti da Iliad, Fastweb, Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan e Spusu. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.