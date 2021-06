Rabona Mobile ha inaugurato le sue nuove SIM con una grafica vintage davvero speciale. Una scelta interessante che un giorno potrebbe valere una fortuna. Conservare la confezione insieme alla scheda SIM ora, potrebbe rivelarsi un investimento per il futuro nel mondo del collezionismo. Vediamo il perché.

Rabona Mobile e le sue figurine

Forse ci siamo sbagliati a scrivere il titolo o forse no. Certo, Rabona Mobile non produce figurine, è un operatore telefonico, ma la scelta per la grafica di confezionamento delle sue SIM, bisogna ammetterlo, è alquanto particolare.

Conservate in una busta che pare essere un vecchio pacchetto di figurine di calcio, le SIM di Rabona Mobile potrebbero entrare a breve nel mondo del collezionismo. Esistono infatti tantissimi appassionati che acquistano e conservano SIM di tutti i tipi e con i più svariati numeri di cellulare per poi venderle a prezzi incredibili online.

Si tratta di un mercato in espansione quello delle SIM Top Numbers. Schede telefoniche speciali che hanno il merito di fornire al possessore un numero di telefono speciale, unico e raro, facile da ricordare. Ovviamente le numerazioni di Rabona Mobile è difficile che possano rientrare in questa categoria, ma la singolarità del loro confezionamento sì.

Le promozioni attivabili

Attivare una SIM Rabona Mobile è molto semplice, basta collegarsi al sito ufficiale dell’operatore virtuale e consultare tutte le offerte. Si può sottoscrivere la tariffa più adatta alle proprie esigenze direttamente dallo shop online.

Fino al 15 giugno 2021 è disponibile l’offerta Rabona Mobile Calcio che include 111 Giga di traffico dati sotto copertura 4G, minuti e SMS illimitati. Il costo è di 7,99 euro al mese. Questa tariffa è dedicata solo in portabilità.

Altrimenti c’è l’offerta Rabona Top 100 che sempre a 7,99 euro al mese include 100 Giga di traffico dati sotto copertura 4G, minuti e SMS illimitati.