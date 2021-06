Esistono tantissime forme per investire il proprio capitale che sia molto o poco. Tra queste ne esiste una, forse poco conosciuta, che già da tempo produce guadagno: quella delle SIM. Ebbene sì, anche le SIM possono portare frutto garantendo in futuro particolari soddisfazioni. Investire non solo è un’arte, ma è anche la capacità di cogliere le opportunità.

I Top Numbers sono ottime occasioni, possiamo dire ghiotte, per chi vuole investire diversificando i guadagni. Se è la prima volta che ne sentite parlare, vediamo insieme di cosa si tratta e quali canali è meglio utilizzare.

Investire con le SIM Top Numbers

Vogliamo precisare che non abbiamo intenzione di spingere nessuno a investire, né tanto meno promettiamo guadagni esagerati. Intendiamo solo presentare una forma alternativa che a diversi ha portato e sta portando frutti.

Si tratta delle SIM Top Numbers, così definite perché il numero di telefono a loro collegato presenta speciali caratteristiche. Investire in queste, vuol dire sceglie un mercato particolare legato al mondo del collezionismo.

Affinché si possa avere successo in questo campo è necessario conoscere bene le serie di cifre che conferiscono valore a una SIM. Ad esempio se contiene 6 o più cifre uguali, oppure se la sequenza permette di memorizzare facilmente il numero di telefono.

Sono tante le possibili combinazioni che possono rendere appetibile una SIM portando l’utente a decidere di investire su di essa.

Dove trovare le SIM Top Numbers

Uno dei canali più utilizzati per vendere e acquistare SIM Top Numbers è eBay. Nel famoso eCommerce è possibile trovarne di tutti i tipi e soprattutto per tutte le tasche. Infatti ce ne sono di quelle che costano davvero una fortuna partendo da prezzi di acquisto davvero alti, per amatori, ma ce ne sono altre, buone per investire, che costano poco e promettono bene.

La scelta giusta deriva da un ottimo spirito di osservazione, uno studio approfondito del mercato e un po’ di intuito come sempre serve a tutti coloro che vogliono investire.