Il Realme GT è senza dubbio uno degli smartphone del 2021 più attesi al mondo. Non solo perché rappresenta il primo flagship dell’azienda, ma anche per il claim con cui è stato annunciato il prodotto: “Il flagship veloce come la luce“, con cui Realme GT incarna la mission “Dare to Leap” dell’azienda, con un design e una tecnologia all’avanguardia in grado di offrire ai giovani l’essenza originale dell’esperienza Grand Touring.

Ma il prodotto in questione non sarà il solo ad essere presentano in occasione della presentazione ufficiale, scopriamone di più nel prossimo paragrafo.

Realme Gt e molto altro

La presentazione ufficiale, prevista per il giorno martedì 15 giugno alle ore 14.00, non prevede solo l’annuncio dell’attesissimo Realme GT, ma anche nuovi prodotti della serie Realme Techlife assieme alla sua nuova strategia AIoT. Infatti, con l’ulteriore sviluppo di un ecosistema AIoT ad ampio raggio, Realme aspira a migliorare ogni aspetto della vita dei giovani consumatori, rispondendo alle loro esigenze tecnologiche in ogni contesto, da quello personale a quello familiare, passando anche per i viaggi.

A parlare saranno il CEO dell’azienda SKy LI, che terrà il discorso di apertura, per poi passare a diversi interventi, tra i quali Madhav Sheth, VP e CEO di realme India ed Europa, Johnny Chen, Global Head of Brand Marketing di realme, Alessio Bradde, Product Marketing Manager di realme e Kwan Jun Jie, Senior Product Marketing Manager di realme. Una presentazione in grande stile che non vediamo l’ora di seguire in diretta per scoprire di più sui nuovi prodotti dell’azienda.

L’evento si terrà martedì 15 giugno alle ore 14:00 e verrà trasmesso sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di realme.