Netflix ha deciso di tagliare Jupiter’s Legacy; la serie TV sui supereroi che avrebbe dovuto, almeno nelle speranze della piattaforma, competere con le produzioni di PrimeVideo, vedi The Boys, ma soprattutto con quelle Disney+ e Marvel. Le cose però, evidentemente, non sono andate come sperava Netflix. Ed ecco allora che arriva l’annuncio; la serie TV tratta dai fumetti di Mark Millar viene bloccata dopo appena una stagione.

A pesare sulla decisone le pesanti critiche piovute sullo show fin dal suo lancio e dei costi di produzione piuttosto elevati. Sembra però che al posto della seconda stagione si produrrà una serie su un altro fumetto di casa Millar. Parliamo di Supercroocks, serie che si concentra sulle disavventure di un gruppo di villain che tentano un furto dalle proporzioni colossali.

Netflix: addio Jupiter’s Legacy, benvenuto Supercroocks

A dare conferma del cambio di rotta in casa Netflix lo stesso Mark Millar che in un comunicato ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso dei risultati raggiunti in Jupiter’s Legacy e dell’incredibile lavoro svolto da tutti in quesa origin season“. Parole che sembrerebbero far ben sperare i fan della serie TV; peccato che a queste abbia poi aggiunto: “Mi è stato chiesto cosa sto progettando adesso, la risposta: stiamo a avere che cosa stanno architettando i miei super-cattivi“.

Insomma, il prossimo prodotto Netflix tratto dall’universo di Mark Millar non sarà la seconda stagione di Jupiter’s Legacy ma, come già accennato, un prodotto tratto da un’altra serie a fumetti. Ancora e presto per parlare di Supercrooks speriamo tuttavia in un destino diverso di quello di Jupiter’s Legacy.