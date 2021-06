App letali: le applicazioni che distruggeranno per sempre il vostro smartphone

Non vi fidate dell'apparenza, negli Store del sistema operativo Android (e non solo) si nascondono delle app letali per il vostro dispositivo. Ecco l'elenco completo delle applicazioni contenenti virus e malware.