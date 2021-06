Netflix non può perdersi l’occasione di cavalcare l’onda di uno degli eventi più attesi nel mondo delle Serie TV: l’arrivo de La Casa di Carta 5. I fan non stanno più nella pelle e cercano, come l’acqua nel deserto, notizie che possano rivelare qualcosa in più sulla trama. Ed eccoli accontentati. Arrivano infatti, spoilerate dai profili social Netflix e dei personaggi, le prime foto dei nuovi episodi.

Sono pazzesche e anticipano tanta azione preoccupandoci per quello che succederà al Professore e alla Banda. Cerchiamo di capire cosa dovremo aspettarci dalla quinta e ultima stagione de La Casa di Carta.

La Casa di Carta 5 raccontata da Álex Pina

Dopo l’annuncio di Netflix che La Casa di Carta season 5 uscirà in due parti il 3 settembre e il 3 dicembre 2021, un’esplosione di felicità mista a preoccupazione ha avvolto tutti coloro che seguono da ben 4 stagioni questo titolo. Molti si chiedono se sopporteranno ancora l’attesa nell’intervallo che separerà i primi 5 episodi dagli ultimi.

Àlex Pina, in un’intervista rilasciata recentemente, in merito a La Casa di Carta 5 ha dichiarato:

“Quando abbiamo cominciato a scrivere la Parte 5, nel mezzo della pandemia, abbiamo capito che avremmo dovuto stravolgere le aspettative del classico formato da dieci episodi e abbiamo usato tutti gli strumenti a nostra disposizione per creare la sensazione di un finale di stagione o di un finale di serie già nel volume 1“.

Quindi dovremo aspettarci qualcosa di veramente eccezionale. Pare si siano impegnati tanto per realizzare un gran finale, qualcosa che ricorderemo. Infatti Pina continua:

“Abbiamo scelto di usare un approccio estremamente aggressivo, che mettesse la banda alle strette. Nel volume 2 ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso la loro mappa sentimentale che ci collega direttamente al punto da cui sono partiti“.

Le foto degli ultimi episodi

Comunque quanto dichiarato dall’ideatore e creatore de La Casa di Carta, oggi è accompagnato e confermato da alcune foto che Netflix ha deciso di pubblicare. Riguardano proprio scene degli ultimi episodi e rivelano il carattere di quello che sarà il finale di stagione di una delle serie TV più amate e apprezzate di tutti i tempi.

“Prepariamoci alla battaglia finale” ha twittato Netflix! Siamo certi che i nuovi episodi terranno tutti gli spettatori incollati allo schermo. Sarà una maratona avvincente dal primo all’ultimo episodio.

La Casa di Carta 5 saprà davvero sorprenderci dopo tanta aspettativa? Speriamo proprio di sì, perché una delusione, dopo molta attesa, sarebbe insopportabile.