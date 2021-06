Tutti i fan, da quando lo hanno scoperto, si stanno chiedendo perché La Casa di Carta 5 sarà il finale di stagione. Se stavate pensando che il problema fosse la trama, per evitare che un’ulteriore rapina risultasse noiosa e alquanto fantascientifica, vi state sbagliando.

Allora cosa sarà mai il motivo per cui i nuovi episodi de La Casa di Carta 5 saranno anche gli ultimi? Scopriamolo dalla viva voce di Álex Pina, il creatore di questa serie TV Netflix, che lo ha da poco svelato.

La Casa di Carta 5 è giunta al termine

Molti di noi hanno sempre immaginato che uno dei motivi principali per cui la quinta stagione de La Casa di Carta sarà il finale fosse la trama. Anche se non è questa la ragione che occupa il primo posto, non avevamo tutti i torti.

La banda, capitanata dal Professore, si trova ad affrontare già una seconda rapina. Come sarebbe stato possibile creare le condizioni per una terza? E poi, La Casa di Carta è una serie TV diventata famosa proprio per gli elementi così singolari in una trama davvero originale. Il rischio reale sarebbe quello di far finire questo titolo perché non più apprezzato dai fan.

Ad ogni modo, sarebbero tanti gli spunti per rinnovare il racconto di questi amati personaggi. Infatti è proprio Álex Pina a confermare ciò per La Casa di Carta: “Abbiamo molte opportunità di fare degli spin-off. Questo è dovuto alla forte identità dei personaggi. Abbiamo sempre cercato di creare personaggi complessi, quindi penso che quasi ogni personaggio abbia un lato che ci piacerebbe vedere in uno spin-off“. Quindi dove sta il problema?

Una reale difficoltà ha decretato la sua fine

Dopo aver scoperto una cosa incredibile su La Casa di Carta 5, ecco svelato il perché questo titolo non proseguirà più con altri episodi. Si tratta purtroppo di una reale difficoltà per la quale sarebbe quasi impossibile continuare con altrettante stagioni. Ricordate il grande successo che questa serie TV ha riscontrato dal momento in cui è apparsa su Netflix?

I suoi personaggi sono diventati così famosi e apprezzati in tutto il mondo che Pina ha confessato quanto è stato difficile organizzarsi per registrare i nuovi episodi de La Casa di Carta 5. In sostanza i personaggi sono sempre più richiesti per altre produzioni.

Quando uscirà la Casa di Carta season 5

Quando uscirà la Casa di Carta 5? Netflix ha da poco pubblicato un video sui suoi profili social ufficiali nel quale ha rivelato le due date di uscita. Sì, perché la nuova stagione sarà divisa in due parti:

la prima parte , con i suoi 5 episodi, sarà disponibile su Netflix dal 3 settembre 2021 ;

, con i suoi 5 episodi, sarà disponibile su Netflix dal ; la seconda parte invece, con i sui ultimi 5 episodi, sarà disponibile su Netflix dal 3 dicembre 2021.