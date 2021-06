L’offerta IllimiTutto di Digi Mobil con minuti illimitati, SMS illimitati e “Giga illimitati” è stata chiusa in commercializzazione dall’operatore. L’offerta non sarà però più disponibile nemmeno per alcuni già clienti, secondo le informazioni raccolte.

Come già anticipato, l’operatore virtuale di telefonia mobile aveva chiuso la sua opzione tariffaria fully unlimited dal 1° Giugno 2021, ma adesso stando ad alcuni SMS inviati l’offerta non si rinnoverà nemmeno per alcuni già clienti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Digi Mobil disattiva l’offerta IllimiTutto anche ai già clienti

IllimiTutto prevedeva, nel dettaglio, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti illimitati verso le numerazioni internazionali di 60 Paesi, SMS illimitati verso numeri della rete Digi Mobil e Giga illimitati di traffico dati fino a 60 Mbps su rete Vodafone 4G, al costo di 15 euro al mese.

Secondo quanto riferito da Digi Mobil stessa a MondoMobileWeb, infatti, chi ha attivato l’offerta IllimiTutto negli ultimi giorni del mese Maggio 2021 la manterrà attiva per 30 giorni fino alla sua scadenza, mentre per gli altri la stessa ha subito la disattivazione già in data 31 Maggio 2021. Alcuni già clienti dell’operatore stanno ricevendo questo SMS: “Gentile Cliente, ti informiamo che IllimiTutto rimane attivabile fino al 31/05. Di conseguenza, la tua offerta non viene rinnovata alla sua scadenza. Ti invitiamo a scegliere un nuovo piano tariffario chiamando *146# oppure su https://mioconto.digimobil.it/ Info al 4077″.

Nell’SMS l’operatore informa semplicemente che il cliente Digi non riceverà il rinnovo della sua offerta alla scadenza e che da quel momento dovrà scegliere un nuovo piano tariffario. Si ricorda che come già succede anche con LycaMobile, talvolta i “pacchetti” offerti da alcuni operatori non prevedono costi di attivazione, ma anche se il rinnovo è automatico possono “scadere” quando vengono chiusi in commercializzazione anche per i già clienti.