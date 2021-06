Rabona Mobile ha presentato una nuova versione delle sue SIM, che adesso richiamano nel packaging lo stile dei vecchi pacchetti di figurine.

Le SIM Rabona si possono richiedere direttamente online, nella sezione shop del sito ufficiale, oppure nei negozi fisici nel territorio nazionale. Tramite una pagina del sito ufficiale, il cliente può cercare i rivenditori autorizzati Rabona più vicini. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Rabona Mobile cambia il packaging delle proprie SIM

Online, è presente una promozione che rende disponibile la SIM a un costo di 19,99 euro invece di 25 euro, ma con incluso un bonus di 25 euro che il cliente può utilizzare esclusivamente extrasoglia oppure a consumo in caso di sospensione dell’offerta scelta per mancato rinnovo, o ancora in seguito alla disattivazione dell’offerta.

La SIM è chiaramente attivabile sia per un nuovo numero che per un numero in portabilità con qualsiasi offerta dell’operatore e al costo da sostenere si aggiunge sempre la ricarica per il primo mese della promo scelta, pari a 10 euro. Il nuovo packaging della SIM Rabona, mira a ricalcare lo stile dei vecchi “pacchetti di figurine” per dare un’immagine vintage delle SIM stesse.

La novità riguarda dunque il solo packaging e non le SIM vere e proprie. All’interno del pacchetto, adesso sono però presenti anche informazioni base sull’operatore, come il numero del servizio clienti e l’APN per configurare internet. Per il momento, il nuovo packaging delle SIM Rabona mostra il calciatore simbolo dell’operatore con la maglia Rabona verde e uno smartphone che indica l’ora 17:13, di cui non è stata fornita una spiegazione.