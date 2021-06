Per Sky si apre una complicata fase storica, in cui la sfida con DAZN sarà la nuova principale attività. Come noto, la tv streaming è riuscita a strappare alla Lega Serie A i diritti televisivi per la prossima Serie A. Sky, per la prima volta dal 2004, non avrà a disposizione tutte le partite del massimo campionato, ma soltanto tre match per giornata, da condividere inoltre con la stessa DAZN.

Sky, tutte le novità previste per i clienti tra Serie A, servizi e prezzi

Il gruppo commerciale di Sky è ora timoroso per l’estate. L’incubo è che possa materializzarsi una vera e propria fuga da parte degli abbonati, proprio a favore di DAZN.

Anche per tale ragione, la tv streaming fa un passo verso i possibili abbonati scontenti, garantendo loro una sorpresa del tutto inedita relativa ai costi. A partire dal prossimo Giugno e almeno sino almeno al 30 Settembre, i prezzi del pacchetto Calcio saranno azzerati.

In assenza della Serie A nella sua totalità poi, Sky decide di fare ancora di più un investimento relativo ai suoi servizi. Per gli abbonati che hanno a loro disposizione il decoder di ultima generazione Sky Q, il pacchetto delle app si amplia ancora di più: gli utenti potranno ora accedere attraverso il dispositivo a RTL+ e Disney+.

Nonostante l’assenza della Serie A, comunque, Sky non molla la presa sui diritti televisivi. E’ già noto che la pay tv trasmetterà le prossime edizioni Champions League, visibili in esclusiva durante il prossimo triennio, dal settembre 2021 sino al 2024.