Con il mese di giugno TIM lancia alcune novità per gli utenti che decidono di effettuare il cambio operatore. Nello specifico le offerte sono dedicate agli utenti che decidono di effettuare il passaggio da un operatore virtuale, come Iliad, TIM. Scopriamo dunque le nuove offerte del gestore telefonico.

TIM: ecco due tariffe davvero imperdibili

Iniziamo subito con la prima promozione di TIM; parliamo di Gold Pro. La tariffa Gold Pro di TIM offre, all’interno dell’abbonamento, chiamate illimitate verso tutti gli operatori e SMS senza limiti; per quanto riguarda invece la connessione internet il pacchetto comprende ben 70 Giga per la navigazione su web. Il prezzo della promozione poi è davvero irrisorio, appena 7,99 euro al mese. A questi poi andranno aggiunti anche ulteriori 10 euro come contributo una tantum per l’acquisto della scheda. Inoltre la promozione è vincolata alla portabilità di un numero esistente da un operatore come Vodafone, WindTre, Iliad o un’altro operatore virtuale.

La seconda promozione che vogliamo proporvi invece prende il nome di Steel Pro. Anche questa promozione è riservata agli utenti che decidono di effettuare la potabilità da uno degli operatori sopra indicati. La promozione TIM comprende anche in questo caso chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e SMS senza limiti. La differenza viene fatta dalla quantità di Giga compresi nel pacchetto e dal costo; infatti saranno disponibili 50 Gigabyte per la navigazione internet e il costo mensile è invece di 6,99 euro. Anche in questo caso verrà richiesto un contributo una tantum di 10 euro per l’acquisto della scheda SIM da parte dell’utente.