WindTre ha aggiornato la lista degli smartphone acquistabili con rate a 0 euro al mese da alcuni già clienti presso i suoi negozi aderenti, da abbinare alla propria offerta, inserendo in particolare un nuovo modello Realme.

Dallo scorso 25 Maggio 2021, è dunque cambiata nuovamente la lista dei modelli acquistabili con rate di 0 euro al mese, a cui bisogna poi aggiungere un costo di anticipo una tantum variabile in base al modello. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WindTre aggiunge lo smartphone Realme 8 acquistabile a 0 euro al mese

Rispetto alla lista precedente è stato aggiunto solamente il nuovo smartphone Realme 8, mentre è stato rimosso Huawei P Smart 2021. Si ricorda che l’iniziativa con gli smartphone in vendita a 0 euro al mese si rivolge sempre ad alcuni già clienti WindTre selezionati con un’offerta ricaricabile voce e dati compatibile attiva da almeno 6 mesi, i quali possono scegliere uno smartphone tramite MIA Telefono Incluso.

Chi invece non possiede un’offerta compatibile, anche se selezionato per la promo, può comunque effettuare il cambio offerta sottoscrivendo contestualmente un’offerta voce e dati fra quelle personalizzate per già clienti, in particolare le MIA Smart Pack per il cambio offerta con uno smartphone da abbinare, con prezzi da 10,99 euro a 24,99 euro al mese.

Vi ricordo che, insieme al neo aggiunto Realme 8, potrete trovare anche lo ZTE Blade A51 con un anticipo di 29,99 euro, TCL 20 SE con un anticipo di 29,99 euro, Samsung Galaxy A02s con un anticipo di 59,99 euro, Xiaomi Redmi 9 con un anticipo di 59,99 euro, Samsung Galaxy A12 con un anticipo di 99,99 euro, Xiaomi Redmi Note 9 con un anticipo di 89,99 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli.