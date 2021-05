Giorni fa erano trapelati alcuni rumors riguardanti l’arrivo di una nuova versione di un famoso smartphone a marchio Redmi e ora è tutto ufficiale. Nel corso delle ultime ore ol produttore cinese Xiaomi ha ufficializzato il nuovo Redmi Note 8 2021.

Redmi Note 8 2021: ecco la nuova versione di quest’ultimo best-seller

Redmi Note 8 è stato uno degli smartphone di maggiore successo per Xiaomi e ha infatti raggiunto ben 25 milioni di unità vendute. In occasione di questo traguardo, l’azienda cinese ha deciso di presentare una sua versione leggermente migliorata.

A cambiare rispetto alla versione standard troviamo un processore differente. A bordo del nuovo Redmi Note 8 2021 troviamo infatti un processore MediaTek, cioè il SoC MediaTek Helio G85 (il suo predecessore montava invece il SoC Snapdragon 665). Oltre a questo, come altra differenza abbiamo ovviamente un software piuttosto aggiornato. Troviamo infatti l’ultima release Android 11 con l’interfaccia utente MIUI 12.5.

Il resto del device, compreso il design, è rimasto invece invariate. Sul fronte troviamo sempre un display con un notch a goccia a forma di V e sul retro troviamo sempre quattro fotocamere a semaforo e un sensore biometrico centrale per lo sblocco. Il display è un pannello IPS LCD da 6.5 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e le fotocamere posteriori sono rispettivamente da 48+8+2+2 megapixel.

Per il momento il nuovo Redmi Note 8 2021 è presente sul sito ufficiale di Xiaomi nelle colorazioni Neptune Blue, Moonlight White e Space Black ma non sono stati ancora comunicati i prezzi ufficiali. Quello che sappiamo per certo è che arriverà anche per il mercato europeo.