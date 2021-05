Qualche settimana fa, erano emersi in rete alcuni rumors sul possibile arrivo di una nuova versione di uno smartphone medio di gamma a marchio Redmi presentato circa due anni fa. Ora, però, l’azienda cinese Xiaomi lo ha confermato ufficialmente: Redmi Note 8 2021 sta per arrivare.

Xiaomi presenterà a breve il nuovo Redmi Note 8 2021

Il Redmi Note 8 è stato uno smartphone davvero molto apprezzato dagli utenti e ha infatti raggiunto ben 25 milioni di unità vendute a livello globale. Forse per questo motivo, l’azienda cinese Xiaomi ha deciso di rendere omaggio a questo device presentando una nuova versione rinnovata.

Nel corso delle ultime ore, in particolare, è stata pubblicata in rete una prima immagine teaser ufficiale che ci ha confermato almeno in parte l’aspetto estetico e il design. Osservando il teaser, è dunque possibile notare la presenza anche questa volta di un display piatto con un notch a goccia centrale a forma di V. Nella cornice inferiore è poi posto il logo Redmi Nessuna differenza, in questo senso, rispetto alla versione stardard, dato che erano presenti le stesse caratteristiche.

Dal teaser, purtroppo, non è visibile la parte posteriore dello smartphone. Per il momento, l’azienda cinese non ha comunicato ulteriori dettagli, né riguardo alla possibile data di presentazione né riguardo alla presunta scheda tecnica. Nel corso delle ultime settimane, però, sono emersi alcuni rumors al riguardo. Stando a questi ultimi, il nuovo Redmi Note 8 2021 avrà a bordo il SoC MediaTek Helio G85 e a supporto ci saranno due tagli di memoria differente con 4 GB di RAM e 64 GB oppure 128 GB di storage interno.