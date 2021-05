Il nuovo volantino di Unieuro promette sconti davvero da capogiro per ogni utente che deciderà di collegarsi al sito ufficiale, o di recarsi in uno dei tantissimi punti vendita in Italia.

La campagna promozionale è disponibile ovunque, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo, con possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio al superamento dei 49 euro di spesa effettivi. E’ presente, come al solito, anche il classico Tasso Zero, il quale prevede il pagamento rateizzato senza interessi, solo nel momento in cui l’ordine dovesse essere superiore ai 199 euro.

Unieuro: tutte le occasioni per risparmiare

Risparmiare con Unieuro è davvero semplicissimo, anche nel momento in cui vi deciderete di avvicinarvi alla fascia alta della telefonia mobile. Qui sarà possibile trovare l’accoppiata dei top di gamma Samsung, quali sono Galaxy S21+ e Galaxy S21, in vendita ad un prezzo complessivamente accettabile, rispettivamente saranno raggiungibili a 799 e 729 euro.

Riducendo le pretese, la fascia maggiormente coinvolta nella campagna è chiaramente quella che rientra nei 400 euro di spesa. Entro la suddetta possiamo scovare tantissime occasioni da non perdere di vista, come Xiaomi Mi 11 Lite, Samsung Galaxy A52/A32, Galaxy A21s, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Redmi 9, Motorola G10, Oppo A72 e similari.

Tutti gli acquisti, come specificato in precedenza, possono essere completati sia online che nei punti vendita, senza distinzioni o vincoli di alcun tipo. Per maggiori informazioni dovete aprire le pagine che trovate elencate nel nostro articolo.