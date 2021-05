Xiaomi sta vivendo un periodo estremamente positivo e di successo. Il brand cinese infatti, sta festeggiando con piacere i 3 milioni di device venduti appartenenti alla famiglia Mi 11. I dati di vendita sono a livello globale e sommano le performance di Mi 11, Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra.

Un tale risultato è stato raggiunto in appena quattro mesi dalla commercializzazione della nuova serie. Infatti, il Mi 11 è il primo device arrivato sul mercato a gennaio e le rilevazioni sono datate aprile 2021.

Tuttavia, vanno fatte due importanti considerazioni. La vendita degli altri flagship Xiaomi (Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra) è avvenuta alcuni mesi dopo Mi 11. Inoltre, il brand ha preferito ritardare il debutto a livello globale per puntare maggiormente al mercato domestico. Questi aspetti fanno si che le vendite raggiunte dal produttore siano principalmente all’interno del mercato Asiatico e Cinese.

La famiglia Xiaomi Mi 11 ha convinto gli utenti

Le rilevazioni sono basate su dati provenienti da rivenditori esterni a Xiaomi, quindi l’azienda non ha confermato ufficialmente il dato. Tuttavia, non è difficile credere a queste cifre considerando quanto il brand stia crescendo a livello internazionale e nazionale.

Xiaomi sta iniziando a realizzare dispositivi di fascia altissima, con presentazioni interessanti e soprattutto con un ecosistema ricco di device. Non bisogna dimenticare anche l’esperienza d’acquisto offerta dai Mi Store che puntano sulla community e sulla presenza capillare all’interno del territorio.

Non resta che attendere le prossime mosse del produttore in quanto ci aspettiamo l’arrivo di ulteriori dispositivi eccezionali. Le indiscrezioni indicano il nuovo Mi MIX 4 come un device dalle feature futuristiche grazie a soluzioni tecniche uniche.