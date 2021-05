Gli utenti Spagnoli credono fortemente in Xiaomi. Secondo un recente report, il produttore cinese ha raggiunto una quota di mercato da leader nel paese. Il dato più sorprendete è che il brand ha scalzato dalla prima posizione un gigante come Samsung.

La ricerca di mercato condotta da Counterpoint dimostra che a marzo 2021 il mercato smartphone era così suddiviso. Il 35% degli smartphone totali nel paese sono realizzati da Xiaomi. Samsung si trova ad inseguire per la prima volta con un market share del 34%. Apple detiene il 14% delle quote e il restante 17% è suddiviso tra tutti gli altri brand.

Il dato di crescita di Xiaomi risulta ancora più incredibile se si considerano le rilevazioni di marzo 2020. Nello stesso periodo dello scorso anno, il market share del brand si fermava al 24%.

Xiaomi si conferma azienda leader in Spagna

Anche Samsung ha registrato una crescita non indifferente passando dal 25% dello scorso anno al 34% di quest’anno. Tuttavia, nonostante le performance simili a quelle di Xiaomi, il produttore corano non è riuscito a mantenere la leadership come brand più utilizzato dagli utenti.

I dati registrati da Counterpoint mostrano che Xiaomi è riuscita a mantenere una crescita costante mese per mese. Il report indica un tasso di miglioramento del 3% ogni mese grazie alle vendite di device economici come Redmi 9A e la famiglia Redmi K40.

Inoltre, il produttore ha cercato di sfruttare il vuoto lasciato da Huawei e soprattutto da Honor. Il primo brand infatti sta cercando di restare a galla combattendo contro il Ban e la carenza di componenti. Il secondo invece sta completando la riorganizzazione aziendale dopo la cessione ad un gruppo di investimento esterno a Huawei.

Questa situazione molto particolare per entrambi i brand ha reso disponibili alcune quote di mercato prima detenute dai due produttori. Tuttavia, Xiaomi è stata brava ad intercettare le esigenze degli utenti meglio di tutti gli altri competitor e registrare dati di crescita incredibili.