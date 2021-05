Il processo di espansione di Xiaomi in Europa procede a grandi balzi. Il produttore è molto attivo sotto il punto di vista della vicinanza ai propri clienti e lo conferma l’apertura di nuovi punti vendita ogni mese.

Proprio in queste ore, è arrivata la conferma che in tutto il Vecchio Continente sono attivi 100 Mi Store. Mercati in cui Xiaomi è attiva sono Italia, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Svizzera, Andorra e Paesi Bassi. Ma la corsa del brand cinese non accenna a fermarsi.

Infatti, il prossimo 28 maggio verrà inaugurato un nuovo Mi Store a Roma. Il punto vendita sarà situato all’interno del centro commerciale Tiburtino, in Località Martellona a Guidonia Montecelio (RM).

Xiaomi assicura che continueranno ad arrivare Mi Store in tutti i mercati per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Una presenza così attiva ha permesso al brand di registrare performance incredibili, con dati in continua crescita.

I Mi Store di Xiaomi hanno raggiunto un traguardo importante

Secondo le analisi effettuate da Canalys, Xiaomi ha spedito oltre 49 milioni di device in tutto il mondo, si tratta di una crescita del 62% rispetto ai precedenti rilevamenti. Secondo questi dati, il produttore ha ottenuto risultati migliori rispetto a tutti i competitor anche nella classifica dei primi cinque produttori mondiali.

Se si analizza la crescita di Xiaomi in Europa, il brand ha fatto un balzo dell’89% rispetto alla precedente rilevazione. Inoltre, le quote di mercato sono arrivate a coprire il 17% del totale, permettendo di diventare il terzo produttore nel Vecchio Continente

I Mi Store restano fondamentali nella strategia di Xiaomi sia come punto di contatto con i potenziali utenti, sia con la community più affezionata. I Mi Fan, infatti, possono provare nuovi prodotti direttamente nei punti vendita e godere di eventi a loro dedicati.

Infine, per festeggiare i primi 100 punti vendita, Xiaomi ha deciso di premiare i fan Italiani. Il 26 maggio ci si potrà recare in uno Mi Store e richiedere una sorpresa. L’evento si terrà sempre nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e di distanziamento sociale.