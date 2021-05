Vaccini: tutta la verità sulla loro efficacia secondo gli esperti

Non tutti i vaccini funzionano allo stesso modo. Ad esempio, dopo la somministrazione delle due dosi, Pfizer arriva ad una copertura del 95%, Moderna del 94%, AstraZeneca varia dal 62% al 90% (seconda dose dopo tre mesi) e Johnson&Johsnon, l’unico monodose, arriva al 66%. L’efficacia delle dosi varia in base a tempo, luogo e criteri.

Vaccini: la parola agli esperti in materia

A parlarne troviamo innanzitutto Giovanni Di Perri, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Amedeo di Savoia e della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Torino. Egli ha spiegato: “ Il motivo principale è che si tratta di una pandemia che ha delle ondate: se si ha la fortuna di programmare lo studio in un momento di grande intensità di trasmissione, può effettivamente avere dei dati diversi rispetto ad un altro studio in cui la diffusibilità dell’infezione è minore. Quindi, benché le premesse sono le stesse, verosimilmente in una certa fase è più facile avere una condizione propizia per cogliere un certo numero di casi rispetto ad altre circostanze”.