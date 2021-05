Vodafone Happy Friday: tanti regali ma anche tre offerte Special

Il mondo Vodafone è diventato quello più scelto dagli utenti, sia per quanto riguarda le sue offerte che per quanto riguarda la qualità di queste ultime. Purtroppo l’ultimo periodo non è stato poi così proficuo per l’azienda, la quale ha visto scappare via numerosi utenti. Questi hanno scelto altri gestori del panorama italiano, ma adesso Vodafone vuole riprendere in mano il pallino del gioco.

Vodafone ha infatti scelto le migliori soluzioni per attirare gli ex clienti. Si tratta di tre offerte di livello che arrivano insieme all’Happy Friday di oggi.

Vodafone: queste sono le migliori offerte disponibili al momento

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited