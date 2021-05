Non si ferma la guerra all’ultima offerta. Non si può perdere terreno nel mondo della telefonia mobile perciò si utilizzano tutte le armi possibili per ingolosire gli utenti. Infatti proprio Vodafone in questi giorni sta facendo strage di clienti. Ecco un’offerta irresistibile per chi vuole tornare con l’operatore anglosassone. Migliore per prezzo e contenuto, Vodafone ha sfornato questo capolavoro.

Tu resistere non puoi a questa offerta di Vodafone

Chi non ricorda la simpaticissima pubblicità delle morbide Fruit Joy: “Tu resistere non puoi” ripeteva la canzoncina. Infatti proprio per la loro morbidezza era impossibile non masticarle. Simile è l’offerta che Vodafone sta proponendo in questi giorni a molti suoi ex clienti. Non si può resistere, per prezzo e contenuto è davvero una tentazione, è impossibile non attivarla.

“Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9.99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 19 Maggio 2021“.

Special 100 Digital Edition attivabile fino al 19 maggio

È questo il simpatico messaggio che sta arrivando ad alcuni ex clienti Vodafone. Il bundle dell’offerta è davvero speciale. Tuttavia è rimasto poco tempo per attivare questa promozione. Non è il momento per essere indecisi. Occorre prendere una decisione subito. Il termine ultimo per attivare l’offerta è mercoledì 19 maggio 2021. Ecco cosa include:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 Giga di traffico dati;

di traffico dati; costo SIM e attivazione 1 centesimo di euro.

Una tariffa davvero aggressiva che offre tanto a un prezzo davvero competitivo. Vodafone non bada a spese per recuperare i clienti che l’hanno abbandonata. Ovviamente tutto ciò è necessario per sopravvivere nella giungla degli operatori soprattutto dall’arrivo di Iliad e di altri operatori MVNO che giocano tutto sulla convenienza.

Comunque a questo operatore non manca proprio nulla.