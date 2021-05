Unieuro è assolutamente senza rivali nel periodo corrente, grazie sopratutto al lancio di una campagna promozionale unica nel proprio genere, condita con prezzi sempre più bassi ed economici.

Il volantino attuale, come tutti i precedenti, è disponibile sia in negozio che sull’e-commerce aziendale, senza distinzioni particolari. Le spedizioni presso il domicilio sono da ritenersi completamente gratuite, al superamento della cifra di spesa dei 49 euro (senza vincoli legati alle categorie merceologiche).

Unieuro: in cosa consiste la campagna

La campagna promozionale di Unieuro consiste prima di tutto nella possibilità di ricevere una asciugatrice gratis, per ottenerla è necessario aggiungere al proprio carrello uno degli elettrodomestici contrassegnati dall’apposito bollino. In questo modo, indipendentemente dalla cifra spesa, si acquisirà il diritto di ricevere l’omaggio, con consegna immediata.

Gli smartphone, ovviamente, non permettono di raggiungere lo stesso risultato, ma presentano prezzi complessivamente accettabili ed accessibili, come ad esempio i 679 euro necessari per l’acquisto di Samsung Galaxy S21, una cifra praticamente mai vista prima in Italia, in grado di rendere il suddetto modello un vero e proprio best buy da non perdere assolutamente di vista.

Non mancano chiaramente soluzioni più economiche, basti pensare ai vari Oppo A73, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo Reno 4 Pro e similari, per capire che all’interno del volantino Unieuro ne troverete per ogni singola evenienza. I dettagli della campagna promozionale sono disponibili in esclusiva per voi aprendo le pagine che abbiamo integrato poco sotto.