L’era dei pieghevoli è appena iniziata, ma Samsung detiene già un vantaggio competitivo non indifferente, e sta puntando molto su questo tipo di dispositivi.

Negli ultimi giorni il colosso sud coreano ha rivelato i risultati di alcuni sondaggi effettuati riguardanti la soddisfazione dei propri clienti proprietari di smartphone foldable. Scopriamoli insieme.

Ecco i risultati del sondaggio di Samsung sui foldable

Tramite un post sul suo blog, Samsung ha riportato nel dettaglio i risultati di questo sondaggio, secondo il quale nel 2020 tre telefoni pieghevoli su quattro venduti in tutto il modo erano dispositivi Samsung Galaxy. A quanto pare, il mercato pieghevole dovrebbe addirittura triplicare quest’anno.

Ecco le parole dell’azienda: “Gli utenti del Galaxy Z Fold 2 amano lo schermo del loro telefono, ci hanno detto che è la ragione numero uno per cui hanno comprato il dispositivo. Gli utenti di Galaxy Z Flip hanno detto di amare il design elegante e alla moda del loro telefono e di avere uno smartphone di dimensioni standard che si piega per stare nel palmo della mano. Il design iconico e il fattore di forma compatto sono le ragioni principali per cui hanno scelto Galaxy Z Flip“.

L’aspetto più interessante in questo rapporto, è però la soddisfazione dei clienti tra i proprietari di foldable a marchio Samsung. Infatti il 96% dei proprietari di Galaxy Z Fold 2 si è detto soddisfatto del proprio dispositivo, e “quasi 9 su 10” non hanno intenzione di lasciare il mondo dei pieghevoli.