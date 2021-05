Android: 8 app e giochi ora sono gratis invece che a pagamento sul Play Store

Come per ogni altro sistema operativo che sia mobile o fisso, anche per Android ci sono costanti miglioramenti che servono alla crescita dell’ecosistema. Non ci sono dubbi sul fatto che il robottino verde sia diventato un’istituzione nel mondo mobile, all’interno del quale riesce ad apportare novità costantemente.

Gli utenti di tutto il mondo sembrano aver capito che grazie a Google si può avere tutto sotto mano ed infatti il numero di persone che utilizzano un dispositivo Android è arrivato oltre i 2 miliardi. Questi dati fanno dunque ben capire che non c’è concorrenza, anche alla luce di alcuni aspetti esclusivi. Uno di questi è la versatilità, aspetto che Android cura fin da sempre e che oggi ha raggiunto il suo massimo splendore. A permetterlo è anche il Play Store, luogo perfetto per scaricare tutti i tipi di app o giochi sia gratis che a pagamento. Oggi peraltro è disponibile una promozione che vede diversi contenuti finire gratis sul market ma solo per qualche giorno.

Android: questi sono i titoli migliori da scaricare gratis ma solo per qualche giorno

In basso è possibile trovare un elenco con tutti i titoli a pagamento gratis solo per oggi sul Play Store di Google.