NETFLIX: pessime notizie per tutti coloro che fino ad oggi hanno condiviso la password

Passaparola dopo passaparola, molti utenti della piattaforma americana Netflix hanno approfittato della condivisione della password per godersi tutte le serie tv presenti. Lo stesso colosso dello streaming ha da sempre ignorato tale “magheggio” per guadagnarci su ed ottenere sempre più utenti (ben 200 milioni di abbonati). Il 2021 cambierà per sempre le carte in tavola?

Negli Usa, in via sperimentale, era già nell’aria l’idea di avviare una verifica dell’utenza. La crescita improvvisa delle altre piattaforme di streaming però, ha poi fatto cambiare idea a Netflix. Ora, superati i 200 milioni di abbonati, la situazione è mutata nuovamente. Netflix ha dichiarato paradossalmente che scambiare la password è vietato, anche se al momento le cose sono rimaste com’erano.

Netflix: cosa accadrà nei prossimi mesi?

Ciò che attira principalmente i nuovi clienti, sono le esclusive. Queste però hanno costi a dir poco elevati. Per esempio, il costo di un game changer, nonché un prodotto che potrebbe smuovere il mercato per il suo peso (come il Signore degli Anelli), è calcolato intorno ai 450 milioni di dollari solo per la prima stagione. Ossia ben quattro volte il costo di una produzione di Game of Thrones.