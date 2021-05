Il debutto della nuova famiglia ASUS Zenfone 8 è atteso per il prossimo 12 maggio. In questa giornata il produttore svelerà almeno due smartphone appartenenti alla famiglia. In attesa del lancio ufficiale, possiamo già anticiparvi che la versione base sarà certamente accompagnata dall’attesissima versione “Mini”.

Zenfone 8 Mini si preannuncia come un flagship dalle dimensioni compatte, che non avrà nulla da invidiare al “fratello maggiore”. Grazie a Mukul Sharm, possiamo scoprire in anteprima la dotazione hardware completa del device.

Il leaker ha svelato tutte le caratteristiche principali del flagship pubblicandole sul proprio profilo Twitter. Dal cinguettio emerge che Zenfone 8 Mini sarà caratterizzato da:

Display: Samsung AMOLED E3 da 5.9 pollici, risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120HZ

Protezione: Gorilla Glass Victus

SoC: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: fino a 16GB

Memoria interna: fino a 256GB

Batteria: 4000 mAh con ricarica rapida a 30W

Svelata la scheda tecnica di ASUS Zenfone 8 Mini

ASUS ha definito Mini lo Zenfone 8 in quanto avrà dimensioni pari a 148 x 68.5 x 8.9 mm con un peso di 169 grammi. Sul device troverà spazio una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale Sony IMX686 da 64 megapixel. Sarà presente anche una sensore ultra-wide da 12MP e una lente macro.

Purtroppo, per quanto riguarda la fotocamera anteriore, ci aspettiamo la presenza di un notch sul display piuttosto che il sensore rotante di Zenfone 7. ASUS ha scelto di collaborare con OZO audio per quanto riguarda il comparto audio e saranno presenti tre microfoni per ridurre i rumori ambientali in sottofondo.

Non resta che attendere il prossimo 12 maggio per verificare se le informazioni trapelate oggi sono corrette.