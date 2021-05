I fan del brand Xiaomi saranno molto felici di scoprire che un nuovo Mi Store è in arrivo nella loro città. Il produttore infatti ha deciso di festeggiare i tre anni dal suo arrivo in Italia e lo farà con l’inaugurazione di un nuovo punto vendita.

Il nuovo Mi Store sarà inaugurato il prossimo 28 maggio all’interno del centro commerciale Tiburtino, in Località Martellona a Guidonia Montecelio (RM). Il punto vendita si svilupperà su una superficie di circa 120 metri quadrati e saranno presenti sei dipendenti per soddisfare le richieste dei clienti.

Al proprio interno troveranno spazio tutti i prodotti Xiaomi, dagli smartphone agli elettrodomestici e ai device pensati per la smart home. Non mancheranno alcune novità e i nuovi prodotti appena presentati da parte del produttore cinese.

Xiaomi inaugurerà un nuovo Mi Store in Italia

Come ogni evento realizzato da Xiaomi, anche l’inaugurazione del nuovo Mi Store di Roma sarà completamente dedicata ai fan. Non mancheranno sorprese esclusive e offerte speciali per celebrare l’arrivo del nuovo punto vendita.

Xiaomi infatti ha previsto una serie di offerte “sottocosto” su tanti device mobile e prodotti per la smart life. Tutto l’evento si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza per garantire il mantenimento del distanziamento sociale.

L’arrivo del nuovo Mi Store in Italia è stato salutato con entusiasmo da Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. Il dirigente infatti ha dichiarato: “Nonostante il periodo difficile che ha rallentato le nuove aperture, inaugureremo finalmente un nuovo store per continuare il percorso di espansione sul territorio italiano e per avvicinarci sempre di più ai tantissimi nostri fan che, fin dall’arrivo in Italia, ci hanno supportato e dato fiducia”.