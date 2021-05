Di sicuro, un aspetto da non trascurare assolutamente è la salute. Infatti, uno degli argomenti che tendiamo spesso a non prendere in considerazione è quello delle radiazioni emesse dagli smartphone. Infatti, andando ad utilizzare spesso questi dispositivi nell’arco di tutta la giornata, siamo continuamente esposti ad un numero di onde elettromagnetiche veramente alto. Però, è importante tenere in considerazione che non c’è nessuna correlazione tra tumori e radiazioni, ma è comunque giusto prestare la massima attenzione in tal senso.

gli smartphone che emettono le maggiori radiazioni. L'Ufficio Federale Tedesco, che prende il nome di Bundesamt Fur Strahlenschutz, si occupa di questo argomento in maniera particolare, e va a ricercare quali sono effettivamente. Per questo motivo, l'ente federale è riuscito a mettere in essere due classifiche in merito, andando ad evidenziare i cellulari maggiormente radioattivi e quelli meno radioattivi.

Radiazioni smartphone: i cellulari più e meno a rischio

Questi che ora andremo ad elencare di seguito sono i dispositivi che vanno a superare il doppio dello standard da loro prefissato per quanto riguarda la quantità limite di radiazioni che uno smartphone può emettere nella normalità:

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

Dopodiché, andremo ad elencare quelli che emettono una quantità di onde elettromagnetiche molto più basso: