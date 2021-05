La ricarica del nostro smartphone è sicuramente un qualcosa di fondamentale importanza, principalmente perché ormai questo dispositivo è entrato a far parte delle nostre vite a pianta stabile. Tuttavia, è doveroso sapere che un elemento così importante come la batteria può andarsi a deteriorare col tempo, ed è cosa buona e giusta trattarla nella miglior maniera possibile. Scopriamo di seguito alcuni trucchi per tenere la nostra batteria sempre giovane.

Batteria smartphone: ecco 4 consigli utili per preservarla

Cablaggio corretto

Il cablaggio è di sicuro una componente fondamentale se si vuole avere sempre una ricarica ottimale e se si ha intenzione di preservare la batteria. Infatti, l’uso di cavi o caricatori non originali potrebbe andare a rovinare la batteria, quindi, onde evitare queste problematiche, è consigliato usare sempre un cablaggio originale.

Smartphone e alte temperature

Non è assolutamente controproducente tenere lo smartphone in carica per tante ore, ma comunque l’esposizione alle temperature alte potrebbe rilevarsi un qualcosa di deleterio. Gli ioni di litio, infatti, non hanno affatto una buona reazione a contatto con le fonti di calore. Quindi, sarebbe opportuno non dimenticarsi lo smartphone al sole, sul termosifone o su altre fonti di calore.

Sovraccarico della batteria

Sono tante le ricerche su Google che riguardano il sovraccarico della batteria. È giusto sapere che la batteria non si va a sovraccaricare, e che una volta carica al 100%, non caricherà più automaticamente. Dunque, avrete la possibilità di lasciare il telefono in carica tutta la notte senza preoccuparvi.

Mito della batteria da far scaricare

L’ultima cosa che vi diciamo, ma non per importanza, è il falso mito di far scaricare tutto l’accumulatore per una ricarica ottimale del dispositivo. È importante per noi dirvi che non è assolutamente così, poiché una batteria funziona a cicli di ricarica, e quindi un ciclo si conclude quando arriva al 100%. Ciclo che, tra l’altro, può essere raggiunto tramite varie cariche.