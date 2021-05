Nintendo ha recentemente presentato Game Builder Garage, un nuovo software per Switch che consentirà di creare dei veri videogiochi. In uscita l’11 giugno.

Il nuovo prodotto della casa di Kyoto è una sorta di “game-app” che attraverso divertenti lezioni interattive e giochi predefiniti insegnerà ai principianti le basi della programmazione e del game design. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Nintendo presenta l’applicazione per creare videogiochi: Game Builder Garage

Game Builder Garage, che si basa su funzionalità e meccaniche già viste nei software di Nintendo Labo e in Super Mario Maker, permetterà dunque di dare sfogo alla propria creatività realizzando giochi, testando i progetti di altri utenti e condividendo i propri.

Attraverso una serie di lezioni interattive, che vedranno come protagoniste piccole creature colorate (Nodon), gli utenti saranno in grado di realizzare sin da subito sette diversi giochi tra cui un divertente racing game arcade e dopo aver appreso le basi della “programmazione” si apriranno le porte della modalità “free programming” che consentirà di creare liberamente i propri progetti.

Tra le caratteristiche principali del nuovo software per Switch viene confermato il supporto alla lingua italiana e la possibilità di passare nell’immediato dalla schermata di programmazione a quella di gioco. Nintendo sottolinea poi che in modalità TV gli utenti potranno utilizzare anche mouse USB compatibili per realizzare e divertirsi con i propri progetti. Se siete più curiosi, potete dare un’occhiata al trailer di presentazione, pubblicato sulla piattaforma di video in streaming YouTube.