Serie TV, film e documentari su Netflix, sono presenti in numerosa quantità e trattano tantissimi temi differenti. Il catalogo è talmente variegato da abbracciare i gusti di moltissime persone, tutte diverse tra loro. Eppure, non avevamo ancora una serie come Sexify, né su Netflix, né altrove. Vediamo insieme per quali ragioni.

Sexify su Netflix: una serie sull’orgasmo femminile

Di serie come questa non ce ne sono molte, anzi bisogna dire che non ne esiste quasi nessuna. Non si parla abbastanza dell’orgasmo femminile e del suo reale funzionamento. Tutt’oggi molte persone hanno idee errate su di esso. Sexify aiuta ad abbattere un po’ di tabù e di stereotipi sul sesso, e lo fa con leggerezza.

Ci troviamo in Polonia. La protagonista della storia è Natalia, studentessa universitaria che da un po’ di tempo lavora a una start up che ha lo scopo di monitorare il sonno per poterne migliorare la qualità ed accorciarne i tempi. Tuttavia un’app del genere non può vincere il concorso: a tutti piace dormire. Per questa ragione a Natalia serve un piano differente. Qual è una cosa che piace (più o meno) a tutti?

È a questo punto che arriva l’illuminazione: perché non realizzare allora un progetto sul sesso? Per farlo chiede una mano Monica e Paulina, due amiche molto diverse tra loro. Questa diversità è un inizio perfetto per avviare delle indagini sull’orgasmo femminile. Le ragazze realizzeranno poi un apposito laboratorio, il quale esisterà nello specifico per quel tipo di orgasmo. Seguiteci ancora per altri aggiornamenti!