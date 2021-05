Il lancio dei nuovi Apple AirPods 3 potrebbe essere molto vicino. Il colosso di Cupertino potrebbe procedere con la presentazione dei suoi auricolari entro le prossime settimane e, nella stessa occasione, potrebbe essere lanciato anche il nuovo piano Apple Music HiFi.

Apple pronta a lanciare gli AirPods 3 insieme ad Apple Music HiFi!

La nuova generazione di AirPods fa parlare di se ormai da diversi mesi, una versione contraffatta sembra essere addirittura già in commercio. Apple, stando alle indiscrezioni, avrebbe intenzione di proporre un modello esteticamente simile ai suoi AirPods Pro e quindi di adottare un design la cui novità principale riguarderà le dimensioni dello stelo, che saranno ridotte rispetto all’ultima versione di AirPods lanciata. Non è prevista invece l’introduzione di particolari funzionalità e continuerà a essere assente la cancellazione attiva del rumore. Gli auricolari potrebbero comunque attirare l’attenzione e permettere di risanare il calo subito dal colosso nel corso dell’ultimo anno.

Il lancio degli AirPods 3 potrebbe avvenire nelle prossime settimane ma Apple non si è ancora espressa a riguardo. Ad avanzare l’ipotesi è Hits Double Daily, che ritiene probabile l’arrivo degli auricolari in concomitanza con il lancio del nuovo piano Apple Music HiFi. Quest’ultimo permetterà agli utenti di contrarre un abbonamento tramite il quale potranno ottenere una migliore qualità dell’audio. La mossa è da inserire nelle continue iniziative promosse allo scopo di tenere testa ai rivali e in particolar modo a Spotify. I due colossi continuano infatti a investire al fine di migliorare i loro servizi e accaparrarsi una fetta più ampia di utenti.